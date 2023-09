Premier ministre malien : "La Chine fait partie de nos amis les plus sûrs"

Accompagné par l'ambassadeur de Chine, M. Liu Yuxi a réaffirmé l'engagement de la Chine à renforcer les relations amicales entre les deux pays. La Chine apporte un soutien économique, sécuritaire et diplomatique au Mali, avec une orientation vers l'industrialisation, l'assistance agricole et le développement des talents, initiée par le Président Xi Jinping.



La Chine a salué le dialogue en cours au Mali et félicité les autorités pour l'adoption de la nouvelle Constitution. Le représentant spécial a également condamné toute ingérence étrangère sous prétexte de démocratie et de droits de l'homme. Il a assuré que la Chine continuerait de soutenir le Mali sur la scène internationale et en matière de sécurité, tout en considérant la situation au Niger comme une question intérieure.



Le Premier ministre a partagé cette vision et a déclaré que la Chine était un ami fidèle du Mali, soulignant que la Chine laissait toujours une empreinte positive. Il a conclu en affirmant que la Chine faisait partie de leurs amis les plus fiables.