Prenez des photos, imprimez et partagez des selfies à tout moment avec les appareils photo à impression instantanée Canon Zoemini S et Canon Zoemini C

Canon Moyen-Orient (www.Canon-CNA.com) annonce la sortie de deux appareils photo à impression instantanée, les Canon Zoemini S et Canon Zoemini C. Dans le sillage du succès du Canon Zoemini d'origine lancé en 2018, chacun des deux modèles de la nouvelle gamme d’appareils photo tout-en-un à impression instantanée est un parfait compagnon de poche qui encourage la créativité et produit à tout moment des photos autocollantes et faciles à imprimer.

Amine Djouahra, responsable marketing et ventes B2C, Canon Afrique centrale et du Nord (CCNA), a déclaré : « Le Canon Zoemini S est l’appareil idéal pour ceux qui souhaitent capter, imprimer et partager avec des amis leurs aventures de vacances, un selfie spontané, des photos ou un plat appétissant digne d'Instagram. Composé d'un appareil photo huit millions de pixels, d'un miroir frontal, d'un cerceau lumineux et d'un déclencheur à distance, le Canon Zoemini S est facile à utiliser et permet à ses utilisateurs d’être toujours prêts à prendre le selfie parfait partout et à tout moment. »

Le Canon Zoemini S est disponible en trois finitions élégantes : or rose, noir mat et blanc perle ; il tient parfaitement dans la paume de la main et se glisse aisément dans votre poche ou votre sac à dos pour une portabilité exceptionnelle.

Que ce soit pour faire du shopping avec des amis, immortaliser un anniversaire ou assister à un festival de musique, les utilisateurs du Canon Zoemini S et du Canon Zoemini C peuvent créer et imprimer en quelques instants des mini-photos autocollantes au format 2x3 pouces (5 x 7,6 cm) sur du papier photo Zink ™. Saisir chaque instant de tous les jours n'a jamais été aussi facile et amusant avec ces appareils compacts et légers qui permettent aux amis de revivre leurs aventures quand ils le veulent, où ils le veulent.

Le Canon Zoemini S est pris en charge par l'application Canon Mini Print (iOS/Android) téléchargeable gratuitement et qui permet aux utilisateurs d'imprimer leurs images directement à partir d'un périphérique intelligent via Bluetooth®, ainsi que de les modifier grâce à de nombreux filtres et cadres créatifs. Les utilisateurs peuvent également éliminer le tracas de la saisie des selfies de groupe en utilisant simplement le déclencheur à distance et la fonction retardateur de l’application Canon Mini Print, afin que tout le monde soit sur la photo !

Outre Instagram et Facebook, l’application Canon Mini Print permet aux utilisateurs de se connecter à Google Photos et à Dropbox pour imprimer des copies physiques de leurs précieux souvenirs lors de leurs déplacements.

Ceux qui recherchent une version simplifiée du Canon Zoemini S opteront pour le Canon Zoemini C, disponible sans compatibilité avec l’application Canon Mini Print et qui comprend un appareil photo cinq millions de pixels, un miroir réfléchissant pour les selfies et un lecteur de carte Micro SD. Le Canon Zoemini C est disponible en quatre couleurs vives : rose bonbon, jaune canari, vert menthe et bleu clair pour capter instantanément vos souvenirs partout où vous trouvez.

Les modèles Canon Zoemini S et Canon Zoemini C sont livrés avec 10 feuilles de papier d’impression Zink ™ résistant aux taches et aux déchirures et autocollant pour faciliter l’impression et la décoration, des murs de votre chambre à votre réfrigérateur ou à votre smartphone. Vous pouvez acheter du papier supplémentaire en packs de 20 ou 50 feuilles.

Pour plus d'informations ou pour connaître le point de vente le plus proche, rendez-vous sur :

En.Canon-cna.com/cameras/zoemini-s/

En.Canon-cna.com/cameras/zoemini-c/

Canon Zoemini S : principales caractéristiques

Appareil photo huit millions de pixels avec fente pour carte Micro SD pour prendre, imprimer et partager des images à partir du même appareil

Disponible en noir mat, blanc nacré et rose doré, cette imprimante photo légère est le compagnon de voyage idéal et se glisse facilement dans une poche ou un sac

Le miroir frontal et l'anneau lumineux garantissent des selfies spectaculaires et, grâce à la fonction de déclenchement à distance et au retardateur de l’application Canon Mini Print, les photos de groupe deviennent un jeu d'enfant.

Utilisez Bluetooth ® et l'application Canon Mini Print pour imprimer des photos depuis votre smartphone et profitez de nombreuses options de filtre et de collage

Imprimez avec la technologie Zink™ sans encre qui produit des photos autocollantes résistantes aux taches, aux déchirures et à l'eau pour imprimer vos images partout où vous vous trouvez

Le Canon Zoemini S est livré avec 10 feuilles autocollantes 2x3 pouces de papier d’impression Zink™

Canon Zoemini C : principales caractéristiques

Appareil photo cinq millions de pixels avec fente pour carte Micro SD pour prendre, imprimer et exporter des photos

Le miroir frontal permet aux utilisateurs d’améliorer leurs poses et d'imprimer des selfies parfaits

Disponible en quatre couleurs vives, légère et portable, l’imprimante photo Zoemini C est la solution de poche idéale pour tous les amateurs de photographie en déplacement

Imprimez avec la technologie Zink™ sans encre qui produit des photos autocollantes résistantes aux taches, aux déchirures et à l'eau pour imprimer vos images partout où vous vous trouvez

Le Canon Zoemini C est livré avec 10 feuilles autocollantes 2x3 pouces de papier d’impression Zink

Contenu de la boîte :

Le Canon Zoemini S ou C* (disponibles dans les couleurs indiquées ci-dessus)

Un pack de papier d’impression Canon Zink™ (10 feuilles de papier photo et 1 SMART SHEET™)

Câble de charge micro USB (USB A – Micro)

Guide de démarrage rapide

Fiche réglementaire

Dragonne

À propos de l’application Canon Mini Print

Un appareil mobile doit être connecté à l'imprimante photo Canon Zoemini via Bluetooth® et l'application Canon Mini Print, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec les appareils mobiles sous iOS 9.0 ou version ultérieure et avec les appareils Android sous Android 4.4 ou version ultérieure.

