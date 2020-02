Préparation des Africains à la 4e Révolution Industrielle

QUOI ? Atelier sur l’économie numérique et la quatrième révolution industrielle en Afrique QUI ? Le Département du développement industriel et commercial et le Service informatique de la Banque QUAND ? Les 19 et 20 février 2020 de 9 h à 17 h OÙ ? À l’auditorium Babacar N’diaye, au siège de la Banque africaine de développement La Banque […]

QUOI ? Atelier sur l’économie numérique et la quatrième révolution industrielle en Afrique QUI ? Le Département du développement industriel et commerc...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...