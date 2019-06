Preparation se la participation de la Côte D´Ivoire a la Deuxieme Edition du Salon International du Chocolat de Madrid

Le mercredi 29 mai 2019, S.E.M Jean-Roger BOUAFFO a reçu en audience une délégation de la Fondation dénommée « Villa y Corte del Chocolate » composée de M. Francisco GONZÁLEZ, Président de la Fondation, M. Pablo BLESA, Directeur de la Fondation et Mme Belén GAVIRA, Conseiller juridique et Traductrice.

L’ordre du jour a porté sur les dispositions financières, techniques et pratiques du Salon International du Chocolat de Madrid 2019 ou Chocomad 2019 prévu du 20 au 22 septembre 2019 et qui sera placé sous le Parrainage de la Côte d’Ivoire.



Après les présentations d’usage, Monsieur l’Ambassadeur a remercié les organisateurs de ce Salon pour l’honneur qu’ils font à la Côte d’Ivoire en la désignant comme Pays Invité Spécial et Parrain de l’évènement. Ils lui ont ensuite remis un dossier comportant le Protocole de Parrainage qui sera transmis aux Autorités ivoiriennes pour appréciation, un dépliant retraçant l’histoire du chocolat, des brochures contenant des informations sur Chocomad 2019, le plan de la Galerie en Verre du Palais de Cibeles avec la position privilégiée du stand de la Côte d’Ivoire, ainsi que le spot télévisé présentant le Salon et qui sera diffusé par la chaîne de télévision publique Telemadrid avant le lancement du Salon.



Les organisateurs ont également répondu aux préoccupations de la partie ivoirienne qui concernent essentiellement le montant de la participation de la Côte d’Ivoire en tant que Parrain, la possibilité d’augmenter la superficie de son stand, les dates et lieu de signature du Protocole de Parrainage ainsi que le programme du Salon et quelques dates clés y afférent.



Il importe de rappeler que la cérémonie de lancement du Chocomad 2019 aura lieu le 18 juin 2019 au siège de la Fondation en présence de la presse nationale et internationale et l’inauguration du Salon, le 20 septembre, se fera en présence du Maire de Madrid.



Au terme de la rencontre, l’Ambassadeur a souhaité que ce Parrainage soit le début d’un partenariat à long terme entre la Côte d’Ivoire et la Fondation « Villa y Corte del Chocolate » et que le Chocomad devienne une vitrine de promotion de la Côte d’Ivoire en Espagne.

