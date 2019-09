Présentation à Tunis des opportunités d’affaires de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord

Programme joint

Lieu : Hôtel Movenpick, Berges du Lac, rue du Lac Huron, Tunis, 1053

Date : 3-4 octobre 2019, à partir de 9h00

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org) organise, les 3 et 4 octobre prochains à Tunis, un atelier de présentation de ses opportunités d’affaires.

Cet évènement entend offrir aux opérateurs privés et publics nord-africains un cadre d’échange permettant de renforcer le dialogue et d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de financement. Un séminaire qui verra notamment la participation de petites et moyennes entreprises issues des secteurs de l’industrie, du génie civil, des travaux publics et du conseil.

Dans un premier temps, la Banque exposera ses cinq grandes priorités stratégiques (https://bit.ly/2nAoc1w) ainsi que sa logique d’intervention, portée par son nouveau modèle de développement et de prestations de services. Il sera question, dans un second temps, de présenter la palette d’instruments financiers offerts par la Banque et d’exposer ses procédures de passation de marchés aux prestataires de services. Seront ensuite détaillées les opportunités d’affaires dans certains secteurs, notamment l’agriculture, l’eau et l’assainissement, le développement humain, les transports et l’énergie.

L’atelier sera enfin suivi de rencontres bilatérales consacrées à des échanges approfondis entre la Banque et les opérateurs intéressés en vue de concrétiser les opérations préalablement identifiées en début de l’évènement.

La finalité de cet évènement est de fournir des informations utiles aux participants afin de leur permettre de répondre efficacement aux appels à propositions lancés par la Banque. Ce séminaire permettra également d’élargir la base de prestataires de services susceptibles d’accompagner la mise en œuvre des projets et initiatives financées par la Banque.

Le secteur privé en Afrique du Nord joue un rôle déterminant dans le développement économique de la région en soutenant les dynamiques de croissance et de création d’emplois qui contribuent à la réalisation des priorités de la Banque.

Pour plus d’informations :

https://frmb.afdb.org

Contact: bos@afdb.org

Contact de Presse :

Fahd Belbachir,

Chargé supérieur des relations extérieures et de la communication

f.belbachir@afdb.org

