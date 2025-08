TCHAD Présentation de l’ouvrage "Le Parcours d’un combattant" du Général Abderamane Youssouf Mery

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 6 Août 2025



​Le mardi 5 août 2025, une cérémonie de présentation et de dédicace de l’ouvrage autobiographique Le Parcours d’un combattant, écrit en 115 pages par le Général de corps d’armée Abderamane Youssouf Mery, s’est tenue au Ministère des Affaires étrangères. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités civiles, militaires, diplomatiques, des acteurs du monde littéraire ainsi que des membres de la famille de l’auteur.





Il y retrace les moments marquants de son parcours : la lutte armée dans les années 1990, la victoire du MPS en décembre, et les nombreux sacrifices pour défendre la patrie. À travers ses souvenirs, il rend hommage à ses camarades d’armes, connus ou anonymes : « Certains sont encore là, d’autres sont tombés. Mais tous ont fait preuve de loyauté, de bravoure et de sacrifice. Ce livre est aussi leur histoire. »



Le Général évoque son ascension militaire, du simple soldat au grade de général de corps d’armée, en passant par des missions stratégiques comme : Le commandement du Groupement Spécial Antiterroriste PSI (devenu la Division des Groupements Spéciaux Antiterroristes),

Les opérations des FATIM au Mali,

Le rapatriement des Tchadiens en République centrafricaine,

Les combats contre Boko Haram au Cameroun, au Niger et au Nigeria. L’un des épisodes les plus marquants pour lui reste l’opération « Colère de Bohoma », dirigée par le feu Maréchal Idriss Déby Itno, à qui il rend un vibrant hommage : « Le 19 avril 2021, j’étais témoin de la dernière bataille du Maréchal, un jour tragique gravé à jamais dans ma mémoire et celle de notre nation. »



Il relate aussi sa collaboration avec le Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef suprême des armées : « J’ai eu l’honneur de le côtoyer dans des moments difficiles, et d’apprécier sa rigueur, sa vision et son attachement profond à notre peuple. »



Le Parcours d’un combattant n’est pas qu’un récit de guerre. Il se veut aussi une réflexion sur l’avenir de l’armée tchadienne, ses forces, ses faiblesses et ses perspectives. « Par ce livre, je souhaite modestement contribuer au débat sur son évolution. Notre avenir repose sur la formation, la discipline et le sens du devoir. »



Biographie



Né le 2 janvier 1968 à Berdoba, dans la province de l’Ennedi Est, Abderamane Youssouf Mery est un ancien combattant du Mouvement Patriotique du Salut. Général de corps d’armée, il est Grand Chancelier de l’Ordre National du Tchad. Il a dirigé la Division des Groupements Spéciaux Antiterroristes et a été Chef des opérations des FATIM. Il est décoré de plusieurs distinctions dont : Chevalier de l’ordre du corps des armées,

Croix de la valeur militaire de la France,

Né le 2 janvier 1968 à Berdoba, dans la province de l'Ennedi Est, Abderamane Youssouf Mery est un ancien combattant du Mouvement Patriotique du Salut. Général de corps d'armée, il est Grand Chancelier de l'Ordre National du Tchad. Il a dirigé la Division des Groupements Spéciaux Antiterroristes et a été Chef des opérations des FATIM. Il est décoré de plusieurs distinctions dont :





