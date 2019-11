Présentation du kit de voyage de photographie Canon EOS 2000D, une solution de voyage complète

Canon (Canon-CNA.com), leader mondial dans le domaine de la photographie et des solutions d’imagerie, a la fierté d’annoncer le lancement du kit de voyage EOS 2000D. L’ensemble, qui inclut un boîtier avancé d’appareil-photo, deux objectifs de qualité professionnelle, une carte SD 16Go et un sac pour appareil-photo, vise à fournir tout ce dont un photographe de voyages a besoin en déplacement.

“Canon a toujours soutenu les photographes passionnés de voyage par des innovations apportant à la fois qualité et portabilité,” affirme Amine Djouahra, Directeur des Ventes et du Marketing B2C, chez Canon Afrique centrale et Afrique du Nord (CCNA). “Le kit de voyage EOS 2000D offre un boîtier d’appareil-photo léger équipé de multiples fonctionnalités, une combinaison d’objectifs de qualité supérieure adaptés à n’importe quelle situation, une carte SD 16Go, ainsi qu’un sac pour appareil-photo, spécialement conçu à cet effet. Le kit a été élaboré par Canon dans le but de fournir aux photographes qu’ils soient amateurs ou confirmés une solution de voyage complète,” a-t-il ajouté.

L’appareil-photo 2000D est la toute dernière génération de la série EOS, qui combine les fameuses commandes de l’écran tactile, une qualité d’image spectaculaire et un viseur optique – toutes ces fonctionnalités étant intégrées en un format portable. L’EOS 2000D, qui offre la connectivité wifi et NFC, s’intègre parfaitement à votre smartphone pour un partage d’images aisé, et enregistre de spectaculaires vidéos de résolution Full HD dont la qualité en ligne est aussi satisfaisante que sur votre téléviseur à usage domestique. D’une utilisation facile avec des conseils par étapes, le EOS 2000D permet de laisser libre cours à votre créativité.

Dans le domaine de la photographie de voyage, il est essentiel de disposer d’objectifs adaptés aux clichés que l’on souhaite prendre, dans un environnement en évolution constante. Le kit de voyage EOS 2000D comprend deux objectifs légers compacts supplémentaires, qui permettent de réaliser des clichés tout en se déplaçant. L’objectif Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM offre un zoom à ultra grand angle qui vous permet d’immortaliser davantage en un cliché unique. L’ultra grand angle renforce l’impact des paysages panoramiques, des paysages urbains.

Le fait de disposer de plusieurs objectifs adaptés dans la sacoche contenant le kit photographique de voyage permet de raconter des histoires avec la créativité unique qui est la vôtre, mais ces accessoires sont pesants. Le second objectif inclus dans le kit de voyage EOS 2000D - le Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM - offre aux photographes de voyages une flexibilité indispensable sur le terrain. Il immortalise à merveille toutes sortes de sujets - des paysages aux scènes d’action - en passant par les portraits, grâce à sa large plage de focales, comprise entre 18 et 55 millimètres.

Chaque objectif offre un stabilisateur d’image doté de la technologie de moteur pas-à-pas (STM) qui vise à réduire les vibrations de l’appareil. L’objectif EF-S 18-55mm permet également de réaliser des enregistrements vidéo HD extrêmement fluides et d’utiliser le mode vidéo Servo AF. A l’ère d’internet, les photos et vidéos de qualité supérieure vous aident à vous démarquer de vos pairs sur vos réseaux sociaux préférés, lorsque vous postez, bloguez et vlogguez, augmentant ainsi les likes, partages et le nombre de followers qui vous suivent, suivent votre passion et votre entreprise.

“J’aime explorer de nouveaux endroits et devenir intime avec mes sujets. Ainsi le 2000D, petit et léger, est l’appareil-photo de voyage idéal. Grâce à ses deux objectifs, je ne rate jamais une photo, et j’apprécie tout particulièrement l’objectif 10-18mm,” affirme Rich Allela, photographe professionnel originaire du Kenya. “J’adore rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles cultures qui sont bien souvent à l’origine de mémorables clichés. Son incroyable légèreté, ses deux objectifs et sa connectivité wifi font du 2000D le compagnon de voyage idéal,” a-t-il conclu.

Demandes de renseignements médias :

Canon Moyen-Orient

Mai Youssef

Email : mai.youssef@canon-me.com

A propos de Canon Afrique centrale et Afrique du Nord :

Canon Afrique centrale et Afrique du Nord (CCNA) (Canon-CNA.com) est une division de Canon Moyen-Orient FZ LLC (CME), filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur le marché africain en évolution rapide.

Canon est présente, depuis plus de 15 ans, sur le continent africain via ses distributeurs et partenaires qui ont réussi à constituer une solide base de clientèle dans l’ensemble de la région. CCNA assurera la fourniture de produits haut-de-gamme à la pointe de la technologie, qui répondent aux exigences du marché en évolution rapide de l’Afrique.

Avec plus de 100 collaborateurs, la Société gèrera les activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique. La philosophie d’entreprise de Canon est basée sur le principe japonais du Kyosei – vivre et travailler ensemble pour le bien commun. Pour de plus amples informations: www.Canon-CNA.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/introducing-...