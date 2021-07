Président CMT : les rebelles doivent "déposer les armes" pour "espérer participer au débat démocratique"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a affirmé vendredi, au cours du sommet du G5 Sahel, que "les différents prétendus groupes rebelles ne constituent pas une force politique en soi" et qu'ils doivent "déposer les armes" pour "espérer participer au débat démocratique".



"Il convient de souligner avec force que les différents prétendus groupes rebelles, hier alliés de la brigade de Misrata, aujourd'hui alliés des forces du général Haftar, équipés et entrainés par des forces étrangères et engagés dans les activités criminelles transfrontalières depuis 2017, ne constituent pas une force politique en soi représentant une alternative crédible pour le Tchad", a déclaré le général Mahamat Idriss Deby à ses homologues du G5 Sahel et au président français.



Selon lui, "ils doivent nécessairement déposer les armes s'ils veulent espérer participer au débat démocratique dans le cadre de la transition".



"Nous restons vigilants sur les velléités de reprises d'offensives armées de la part de ces mercenaires depuis l'étranger ainsi que sur le soutien des puissances ou des factions armées étrangères", a ajouté le général Mahamat Idriss Deby.



Le CMT s'est engagé à organiser un dialogue national inclusif qui aboutira à la rédaction d'une nouvelle Constitution, avant la tenue dans la période de transition de 18 mois de nouvelles élections démocratiques, libres et transparentes.