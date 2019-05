O convite do Primeiro-Ministro japonês, Shinzo Abe, foi ontem entregue ao Presidente João Lourenço pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Taro Kono, que está no país desde quinta-feira. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, que testemunhou a audiência, o convite foi bem recebido e as duas diplomacias vão trabalhar para assegurar a […]

