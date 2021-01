Présidentielle 2021. Denis Sassou NGuesso fait acte de candidature

Le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, investi par le parti congolais du travail ( PCT), sa famille politique, comme candidat, quelques semaines plus tôt, profitant de son séjour dans le département du Niari où il a procédé au lancement des travaux de construction de la route Dolisie-Kibangou, le 23 janvier dernier , a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de mars 2021, répondant ainsi à l’appel des Sages du Niari et des Jeunes regroupés autour de la Dynamique pour la paix constituée des anciens Mamba de guerre, des Cocoyes et B 12.



Dans sa réponse aux appels des jeunes et sages présents sur le site du Pont du Niari, le président Denis Sassou N’Guesso a levé le suspense « …l’appel nous a été lancé par les anciens et par les jeunes et ils nous ont pratiquement placé au pied du mur puisque nous avons même reçus leur contribution financière. Et nous avons bien entendu cet appel. Avant eux, nous avons entendu l’appel du PCT et les partis de la majorité présidentielle. Nous disons oui et nous nous portons candidat à l’élection présidentielle du 21 mars 2021 ».



Le président de la République du Congo et candidat à sa propre succession a conclu ses propos en invitant les congolais à cultiver les vertus de la paix : « nous pensons ensemble dans la paix, nous allons poursuivre la longue marche vers le développement de notre pays » avant de remercier la population du département du Niari était pour sa mobilisation venue à la cérémonie de lancement des travaux de la construction de la route Dolisie-Kibangou sur la Route Nationale N° 3 qui relie le Congo au Gabon, et qui constitue le corridor Brazzaville-Libreville