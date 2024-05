Présidentielle : La « ville abandonnée » de Doba doit retrouver sa dignité selon le candidat Succès Masra

Le chômage massif frappe les jeunes habitants de cette ville et l'eau potable y fait cruellement défaut. C'est un triste constat qui révèle la dégradation du niveau de vie des habitants et leur privation constante de conditions essentielles à leur bien-être.



Face à cette réalité alarmante, le candidat Masra prend position en proposant un plan ambitieux pour redonner dignité à la ville de Doba. Lors de son meeting du 30 avril à Doba, il a souligné l'importance de l'espoir pour retrouver cette dignité au sein d'un Tchad transformé par la justice et l'égalité.



Le plan "1 Foyer 1 Paquet Minimum de Dignité" est une initiative qui vise à remédier aux nombreuses lacunes auxquelles fait face la ville de Doba. Il s'engage à mettre en place les mesures nécessaires pour construire un aéroport moderne, garantir un accès adéquat aux médicaments et aux hôpitaux, fournir une alimentation électrique stable et durable, ainsi que des routes goudronnées longtemps promises.



De plus, le candidat Masra se préoccupe particulièrement du chômage massif qui touche les jeunes habitants de Doba. Son plan propose des solutions concrètes pour créer des emplois dans différents secteurs et offrir ainsi des perspectives d'avenir prometteuses.



Enfin, l'accès à l'eau potable est également une priorité pour le candidat Masra. Il s'engage à prendre les mesures nécessaires pour améliorer cette situation critique afin que chaque habitant de Doba puisse avoir accès à ce besoin essentiel.



Dans l'ensemble, le discours du candidat Masra lors du meeting à Doba met en lumière les problèmes majeurs auxquels fait face cette ville abandonnée depuis trop longtemps. Son plan ambitieux offre une perspective d'amélioration significative dans tous ces domaines négligés depuis des années.