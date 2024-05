Présidentielle : Le siège du Parti Réformiste vandalisé et des effets emportés

Dans un communiqué publié ce 3 mai, le P.R a vivement dénoncé cet acte de vandalisme commis dans la nuit du 2 mai 2024, où cinq mats de drapeaux ont été emportés. Cette atteinte aux biens du parti suscite des inquiétudes quant à la sécurité non seulement de son président, mais aussi des autres candidats.



Face à cette situation préoccupante, le parti demande aux autorités en charge de la transition de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des biens et des personnes en République du Tchad avant, pendant et après l'élection présidentielle. Le P.R fait également appel à la communauté internationale qui accompagne cette phase de transition afin qu'elle s'implique personnellement pour assurer le respect des biens et des personnes.