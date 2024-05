Présidentielle : MIDI est « impatient » de retrouver ses sympathisants ce samedi pour le meeting de clôture

Après avoir parcouru le pays pour partager son projet de société pour les cinq prochaines années, le candidat du MPS est déterminé à incarner le changement positif qu'il souhaite construire collectivement avec ses partisans. En tant qu'ardent défenseur d'un Tchad résolu, il appelle tous ceux qui partagent cette vision à rejoindre son mouvement lors de ce dernier rassemblement.



Alors que les bureaux de vote ouvriront leurs portes dimanche 5 mai pour le scrutin présidentiel, ce meeting revêt une importance particulière. C'est l'occasion finale pour Mahamat Idriss Deby et son équipe de mobiliser leurs troupes et d'inspirer confiance en leur programme.



Dans un contexte où chaque vote compte, ce rendez-vous final est crucial pour convaincre les indécis et renforcer la détermination des sympathisants. Le candidat du MPS met tout en œuvre pour marquer les esprits et susciter l'adhésion de tous ceux qui aspirent à un Tchad meilleur.