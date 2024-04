Présidentielle - Mansiri Lopsikreo à Bongo : Tous les autres candidats vous diront de « voter le numéro 6 »

Lors d’un meeting tenu le 27 avril 2024 à l’espace public de la Mairie de Bongo, Mansiri Lopsikreo, candidat du parti Les Élites, a déclaré : “Tous ceux qui étaient passés par ici et tous ceux qui viendront après nous, ils vous parleront inévitablement du 6 mai dans tous leurs discours. C’est pour vous dire de voter le numéro 6. Mais, comme nous sommes en politique, ils ne veulent pas le dire clairement. Si un candidat ne prononce pas le chiffre 6 dans son discours, c’est qu’il n’est pas Tchadien. Et le numéro 6 c’est nous.”



Le 6 mai 2024 marquera le premier tour de l’élection présidentielle au Tchad. Dix candidats sont en lice pour cette course à la magistrature suprême dans un contexte crucial pour le pays en transition depuis le décès d’Idriss Deby Itno. Parmi les candidats retenus figurent le fils d’Idriss Deby, Mahamat Idriss Deby, actuel dirigeant du pays depuis avril 2021, ainsi que son opposant devenu Premier ministre, Succès Mastra. Cette élection revêt un enjeu majeur pour le Tchad, et le peuple tchadien se rendra aux urnes pour élire le prochain président de la République.