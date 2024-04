Présidentielle / Tollimi Abakar : Il y aura le 6 mai, « tout sauf une élection présidentielle transparente et crédible »

Selon lui, la campagne électorale est marquée par des agitations et des acteurs dont les paroles et les actions sont d’une nullité inqualifiable. Il accuse les dirigeants de la transition d’avoir préparé le pays à un futur chaotique en organisant un dialogue inclusif de façade, tout en connaissant la duplicité et la mauvaise direction dans laquelle ils s’engageaient.



Tollimi Abakar affirme que viendra un moment où chacun de ceux qui ont participé à ces manœuvres trompeuses devra rendre des comptes devant le peuple tchadien.



« Depuis deux semaines il se passe au Tchad une campagne électorale faite d’agitation et de fébrilité avec des acteurs dont les paroles et les actes sont d’une nullité inqualifiable. Une chose est sûre, c’est qu’il y aura le 06 Mai 2024, tout sauf une élection présidentielle transparente et crédible. A Doha en Août 2022 nous avions prévenu le médiateur Qatari et les dirigeants de la transition de l’époque que ces derniers préparaient le pays à un chaos futur en faisant semblant d’organiser un dialogue inclusif alors qu’ils savaient bien la duplicité et la fausse direction dans laquelle ils s’engouffraient. Arrivera un moment où chacun de ceux-là qui ont trempé dans le faux répondra de ses actes devant le peuple Tchadien », ecrit sur Twitter ce 27 avril, Président du Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD) Parti d’opposition (Tchad), Tollimi Abakar.