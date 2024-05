Présidentielle : Un témoin relate l’incident tragique qui a couté la vie à Neratar Enock dans la ville de Moundou

Selon le témoignage anonyme cité, six personnes sont arrivées au bureau de vote avec l'intention de voter de force, mais les membres du bureau de vote et certains électeurs s'y sont opposés, ce qui a entraîné des altercations.



Malheureusement, lors de ces affrontements, les personnes qui cherchaient à voter de force ont ouvert le feu, et un électeur présent sur les lieux a été mortellement blessé par balle. Le corps de la victime a été transféré à la morgue de Moundou. Pour disperser la population, des tirs de gaz lacrymogène ont été effectués.



Cet incident est extrêmement préoccupant et témoigne de la violence qui peut survenir lors des élections. Il est essentiel que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie pour identifier les auteurs de cet acte criminel et les traduire en justice. La sécurité des électeurs et la préservation de l'intégrité du processus électoral doivent être une priorité absolue.