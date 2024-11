Présidentielle au Botswana : Le Président Mokgweetsi Masisi reconnaît sa défaite et annonce son retrait

Dans une déclaration, Masisi a exprimé :"Je souhaite féliciter l’opposition pour sa victoire et concéder l’élection." Il a souligné son engagement à devenir une opposition loyale, prête à demander des comptes au nouveau gouvernement.



Les premiers résultats montrent que les trois partis d'opposition ont remporté ensemble 31 des 61 sièges du Parlement national lors des élections du 30 octobre. En revanche, le Parti Démocratique du Botswana, dirigé par Masisi, n’a réussi à obtenir qu’un seul siège jusqu'à présent.



Le Umbrella for Democratic Change (UDC), dirigé par l'avocat des droits humains Duma Boko, se classe en tête avec 19 sièges selon les premières informations.



Les élections générales au Botswana sont cruciales, car elles déterminent la composition du Parlement, qui, à son tour, élit le Président. Cette transition politique marque un tournant significatif dans l'histoire politique du pays, avec la possibilité de nouvelles orientations sous un gouvernement d'opposition.



Masisi, âgé de 63 ans, a pris une décision marquante en acceptant sa défaite et en faisant place à une nouvelle ère politique au Botswana.