Présidentielle au Congo Brazzaville : Albert Oniangué annonce sa candidature

Albert ONIANGUÉ, pasteur et ancien officier supérieur de l’armée congolaise, a annoncé ce jour sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 21 mars prochain en République du Congo. Sa candidature indépendante est placée sous le signe du rétablissement de l’ordre moral et de la justice sociale dans un pays qui traverse actuellement une crise profonde et polymorphe.



Une candidature pour restaurer la justice et l’équité



Depuis l’effondrement des cours du pétrole en 2016, l’économie congolaise affiche en moyenne un taux de croissance négatif de -2,72% par an . Cette récession histo- rique plonge chaque année davantage le Congolais dans l’extrême pauvreté . De plus, la République du Congo continue de s’enliser dans une crise morale qui accroit les faits impunis de mauvaise gouvernance, de corruption et de manipulation des consciences comme le démontrent de nombreuses organisations de la société civile (OSC).



Indigné par cette situation et par le manque de volonté des élites à relever le défi du redressement de la nation, Albert ONIANGUÉ a déclaré sa candidature à la magis- trature suprême et a proposé aux Congolais un nouveau contrat de rétablissement. « Nous assistons aujourd’hui à une noyade collective à laquelle les élites sont com- plices puisqu’elles ne portent pas assistance aux Congolais en détresse, alors qu’- elles ont la possibilité de le faire. La paix dans toute sa dimension morale, sociale et sécuritaire peine à trouver sa place. Elle demeure éphémère. Le fondement de toute paix est la justice et l’équité. Dans notre société, la vérité trébuche sur la place pu- blique et la droiture n’a plus droit de citer. Je propose donc aux congolais, jeunes et dynamiques, de renouer avec leur identité et leurs valeurs pour revitaliser le poten- tiel humain. Ensemble nous redonnerons à la Femme et à l’Homme congolais leur dignité et nous rendrons à la Nation son honneur bafoué », a expliqué Albert ONIAN- GUÉ.



Un engagement pour le Congo et auprès des Congolais



Depuis plus de 40 ans, Albert ONIANGUÉ est engagé pour le Congo. Colonel à la retraite, Albert ONIANGUÉ a successivement été l’Aide de camp de deux présidents de la République congolaise, feu Jacques Joachim YHOMBI OPANGO et Denis SAS- SOU-NGUESSO. Victime d’une tentative d’assassinat en 1993, Albert ONIANGUÉ fut réfugié politique en France pendant cinq (5) ans.



Depuis son retour au Congo en 1998, Albert ONIANGUÉ s’est engagé en faveur de la paix et de la réconciliation. Fervent croyant de foi chrétienne, il exerce jusqu’à ce jour la fonction de pasteur au service des congolais, notamment les plus démunis dans leur vie quotidienne, au sein d’une Église Évangélique à Brazzaville.