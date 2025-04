Présidentielle au Gabon : Résultats provisoires attendus ce dimanche 13 avril à 13h30

Diffusion en Direct et Transparence





Cette annonce très attendue sera diffusée en direct sur les plateformes de réseaux sociaux du ministère, notamment par un live sur Facebook, ainsi que sur les différents médias publics gabonais. Cette large diffusion vise à garantir une accessibilité maximale de l’information pour l’ensemble de la population, que ce soit au niveau national ou au sein de la diaspora gabonaise.





Une Première dans le Processus Électoral





Il convient de souligner que cette annonce des résultats, intervenant seulement 24 heures après la clôture du scrutin, constitue une véritable innovation par rapport aux élections précédentes. Cette rapidité est rendue possible grâce aux nouvelles dispositions du Code électoral révisé, qui ont considérablement simplifié le processus, notamment par l’affichage immédiat des procès-verbaux devant chaque bureau de vote. Cette mesure a été largement saluée par les observateurs de la société civile et les citoyens, qui ont ainsi pu consulter directement les résultats de leur circonscription dès la fin du dépouillement.





Scrutin dans un Climat d'Apaisement et Forte Participation





Cette avancée significative témoigne d’une évolution positive dans la gestion des élections au Gabon, marquant une volonté manifeste d’apaisement, de modernisation et de renforcement de la confiance entre les institutions et les électeurs. Il est à noter que le scrutin du 12 avril s’est déroulé dans un climat d’apaisement notable et a enregistré un fort engouement de la part des électeurs qui, dès les premières heures de la journée, se sont massivement rendus dans les centres de vote.





Le Gabon Retient Son Souffle





Le rendez-vous est donc fixé pour ce dimanche 13 avril 2025 à 13h30. Le pays retient son souffle une dernière fois avant de connaître l’identité de son futur président, qui sera chargé de guider le Gabon pour les sept prochaines années.