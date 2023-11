Présidentielle au Liberia : l'UA appelle les Libériens à la paix et aux valeurs démocratiques

Dans un communiqué officiel, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit suivre de près l'évolution de la situation politique au Libéria, à la suite des élections générales du 10 octobre 2023, et avant le second tour des élections présidentielles prévu ce 14 novembre 2023.



Le président de l’UA félicite vivement le peuple et le gouvernement du Libéria, pour les élections ordonnées et pacifiques du premier tour, qui ont abouti à un résultat généralement accepté, ce qui témoigne de la capacité inhérente des États membres de l'UA à renforcer la démocratie.



En vue du second tour de l'élection présidentielle, Moussa Faki Mahamat exhorte le peuple libérien, à faire preuve du plus haut niveau de résilience, d'engagement civique par le biais de la participation électorale et du vote pacifique, ainsi que de confiance dans les dividendes d'une gouvernance démocratique efficace à travers ce second tour de l'élection.



Le président de la Commission de l’UA appelle toutes les parties prenantes libériennes, en particulier les partis et les dirigeants politiques, ainsi que la commission électorale nationale (NEC), à profiter du second tour des élections pour renforcer la confiance du public dans les pratiques démocratiques pendant la période critique restante du processus électoral.



En outre, le président encourage les parties prenantes à donner la priorité au Liberia dans leur participation à l'élection, en respectant le cadre juridique et en promouvant un engagement pacifique pendant et après le jour du scrutin.



Enfin, il réaffirme l'engagement de l'Union africaine à continuer de soutenir la République du Liberia dans ses efforts pour consolider la démocratie, la paix et le développement, tout en souhaitant au pays, un processus électoral couronné de succès, qui reflète la volonté librement exprimée du peuple.