Présidentielle au Sénégal : Karim Wade et Ousmane Sonko écartés de la course

Cependant, il convient de souligner que la candidature de Karim Wade a été invalidée par le Conseil Constitutionnel. En effet, ce dernier a jugé que Karim Wade ne pouvait pas se présenter à cette élection en raison d'une double nationalité qu'il détenait au moment du dépôt de sa candidature. La loi exige en effet que les candidats soient exclusivement de nationalité sénégalaise.



Le recours déposé par Ousmane Sonko a également été rejeté par le Conseil Constitutionnel. Sonko est actuellement en détention et cette décision confirme donc son exclusion définitive de la course à la présidentielle.



La liste des vingt candidats validés comprend également des personnalités moins connues du grand public telles que Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Diéye ou encore Déthié Fall. Ces différents candidats proposent une diversité d'idées et projets pour l'avenir du pays.



Il est important pour les citoyens sénégalais d'exercer leur droit démocratique en se rendant aux urnes le 25 février 2024. Cette élection permettra de choisir le cinquième président de l'histoire du pays, et les enjeux sont nombreux pour le Sénégal. Les candidats devront convaincre les électeurs de leur capacité à gouverner et à répondre aux attentes du peuple.