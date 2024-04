Présidentielle au Tchad : A Kabbia, Lydie Beassemda rassure la population de sa « victoire certaine »

Que ce soit à Fianga, Gounougaya ou même à Kabbia, les habitants ont réservé un accueil chaleureux à la candidate numéro 9. Son projet de société vise notamment la création d'un État fédéral au Tchad. Cette idée est soutenue par de nombreux citoyens qui voient en elle une alternative prometteuse pour l'avenir du pays.



Comme tout bon attaquant porteur du maillot numéro 9, Mme Beassemda a su captiver son auditoire en exposant ses idées et ses convictions avec passion et détermination. Elle s'est engagée à mettre en place des mesures visant à améliorer les conditions de vie des Tchadiens et à renforcer l'unité nationale.