Présidentielle au Tchad : "C'est maintenant que le travail commence (...) Nous gagnerons"

L'Alliance Victoire mènera la bataille électorale autour du candidat Maître Bongoro Théophile, président du parti PRET. Sa désignation a été officialisée mardi à N'Djamena.



"Vous êtes témoins aujourd'hui d'un pouvoir qui est finissant, qui a pratiquement tout ficelé. Nous disons que nous n'allons pas à cette élection comme aux jeux olympiques. Nous allons avec l'espoir de gagner. Je ne suis plus le candidat d'un parti mais d'une coalition. Nous gagnerons simplement parce que je ne suis plus le candidat du parti PRET mais le candidat d'une coalition", a déclaré Maître Bongoro Théophile.



Selon lui, "c'est maintenant que le travail commence. Nous sommes à une période charnière de notre vie parce que le pouvoir aujourd'hui a, dans son programme caché, de ne plus passer la main. Quand on voit l'environnement socio-politique assez agité, tous ces signes sont en train de concourir à un seul but, c'est de changer ce pouvoir".



Maître Bongoro Théophile rappelle que l'Alliance souhaite que "la transmission du pouvoir se fasse de manière démocratique", par les urnes, sans qu'il y ait le sang d'un tchadien qui coule.



Deux candidats se sont manifestés pour représenter l'Alliance : Saleh Kebzabo de l'UNDR et Maître Bongoro Théophile du PRET.