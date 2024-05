Présidentielle au Tchad : Début du vote des militaires à Moundou

Les différentes composantes de l'armée nationale tchadienne votent dans des bureaux distincts. L’Armée nationale tchadienne (ANATS) vote au bureau de l'ANATS. La Police nationale et municipale vote à la mairie. La Garde nationale nomade du Tchad, Gendarmerie nationale et militaires en mission votent au Gouvernorat.



Sur le terrain, on observe l’absence de listes électorales affichées. Les électeurs n'ont pas accès à des listes électorales affichées avant de voter. On note aussi l’absence de délégués des partis politiques dans les bureaux de vote.

Après avoir voté, l'électeur signe simplement une liste.



Malgré les conditions particulières, les militaires semblent enthousiastes à l'idée de participer à ce scrutin présidentiel.

Il est important de noter que ces observations se limitent à un seul bureau de vote à Moundou et ne reflètent peut-être pas la situation dans l'ensemble du pays.