Présidentielle au Tchad : L’ambassadeur du Tchad en France salue la « belle victoire » de Mahamat Idriss Deby Itno

Dans un tweet daté du 9 mai, M. Makaila s'est exprimé avec fierté en déclarant : « C'est fait ! Je veux saluer cette belle victoire à l'élection présidentielle du Président Mahamat Idriss Deby Itno ». Il a ensuite ajouté : « Le peuple tchadien, avec confiance et foi, a choisi son chef. Que le travail commence ! Debout et à l'ouvrage ».



Ces mots témoignent de la satisfaction et de l'espoir suscités par le résultat de cette élection. En effet, la victoire de Mahamat Idriss Deby Itno est perçue comme une étape importante dans le processus démocratique au Tchad.