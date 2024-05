Présidentielle au Tchad: Le bureau Djamous mobilise la jeunesse de Walia pour voter pour MIDI

Le coordinateur du bureau, Mr. Hassane Guerdi Siboro, dans son discours de bienvenue, a souligné que le rassemblement de ces jeunes est le prélude d'une victoire assurée. Il est convaincu que le 6 mai 2024, Mahamat Idriss Déby Itno sera élu président de la République. Il a affirmé que le choix est déjà évident grâce à l'enthousiasme actuel des jeunes.



Cependant, Hassane Guerdi Siboro a orienté la jeunesse de Walia Mberoua, en leur expliquant que parmi les 10 candidats, l'homme au bonnet blanc, vêtu de blanc, sera choisi par eux, par Walia, comme Président du Tchad. Il l’a présenté comme un homme crédible et expérimenté, avec un programme clair et bénéfique pour le Tchad et pour Walia en particulier.



En effet, le 6 mai 2024, la première chose à faire est de prendre sa carte d'électeur et d'accomplir son devoir de citoyen.



Mr Mahamat Oumar Adoum, président d'honneur du bureau Djamous, a noté que leur candidat est soutenu par plus de 200 partis alliés et quelques associations de la société civile, donc rien ne les empêche de remporter la victoire. Il appelle les membres de la sous-coordination du 9ème à sensibiliser les militantes et militants de Berwa de porte à porte pour choisir leur président MIDI et leur montrer comment voter.



Mr Mahamat Oumar assure aux jeunes de Mberoua que, après la victoire de MIDI, les problèmes d'innovation et d'électricité seront résolus. Il a souligné aussi que seul MIDI a un programme politique bien détaillé.



Joseph Mberoua, président du comité d'organisation de la sous-coordination du 9ème, a appelé également ses sympathisants à sortir dès 6 heures pour voter pour MIDI. Car MIDI est leur choix, il est le choix de tous, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Il a orienté également ses partisans à ne pas aller loin, juste au bout là seulement, et à prendre le numéro 1.