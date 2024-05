Présidentielle au Tchad : Le parti politique de Masra Succès rejette les résultats provisoires proclamés par l’ANGE

Succès Masra, un opposant tchadien, avait mobilisé un grand nombre de partisans lors de sa campagne électorale, affirmant même qu’il pourrait gagner ou du moins forcer un second tour2. Son parti, Les Transformateurs, accuse l’ANGE d’avoir manipulé les chiffres en inversant les résultats et en sélectionnant au hasard certaines régions pour se conformer à un nombre final prédéterminé. Ils affirment avoir collecté des milliers de résultats dans les bureaux de vote à l’aide de l’application “Transfoscore” et reçu des preuves des citoyens, notamment des photos, des vidéos et des documents.



Selon Les Transformateurs, le candidat du Peuple aurait réalisé des progrès significatifs dans les Territoires Centraux, lui permettant de remporter le premier tour. Ils dénoncent également le fait que certaines régions ont été laissées de côté pour donner l’illusion d’une tendance nationale. En somme, le parti de Masra conteste les résultats et affirme que les manœuvres de l’ANGE sont cruelles et trompeuses.



La situation reste tendue, et il est crucial que toutes les parties prenantes privilégient le dialogue et le recours aux voies légales pour résoudre tout éventuel contentieux. Espérons que le Tchad puisse trouver une issue pacifique à cette situation et avancer vers une période de stabilité et de développement.