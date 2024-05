Présidentielle au Tchad : Les Tchadiens de Douala, au Cameroun, ont entamé le processus de vote

Les élections se sont déroulées dans l'enceinte du consulat ce dimanche 5 mai et se poursuivent ce lundi 06 mai 2024. Dans le but d'assurer une organisation fluide et transparente du scrutin, trois bureaux de vote ont été mis en place afin d'accueillir les électeurs dans des conditions optimales.



Cet événement revêt une importance capitale pour la démocratie tchadienne. En effet, ces élections présidentielles marquent un moment crucial dans l'histoire politique du pays. encouragés à prendre part activement au processus électoral afin d'exercer pleinement leurs droits démocratiques.