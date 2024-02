Présidentielle au Tchad : des OSC soutiennent la candidature de Mahamat Deby

"Sur le plan éducatif : la nécessité de renforcer l'éducation et de créer des opportunités d'emploi significatives pour la jeunesse tchadienne afin d'assurer un avenir meilleur pour les prochaines générations.

Le droit et la participation des femmes : l'importance de pérenniser les acquis des femmes, d'assurer leur protection ainsi que celle des enfants, et de promouvoir davantage une participation pleine et entière des femmes dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique.

Une inclusion totale des personnes vivant avec un handicap : l'impérieuse nécessité d'intégrer pleinement les personnes vivant avec un handicap dans la société en garantissant l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services publics sans discrimination.

Et enfin, sur le plan sanitaire : l'urgence d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'internet et aux soins de qualité pour tous les Tchadiens, ainsi que de renforcer les systèmes de protection sociale pour les plus vulnérables." conclut-elle.

En effet, un total de 1 117 organisations signataires se sont rassemblées pour appuyer la candidature de Mahamat Kaka. La cérémonie a eu lieu cet après-midi au Palais des Arts et de la Culture, où trois à quatre mille personnes ont fait le déplacement.Des motions de différents groupes ont été lues devant les caméras et les micros des médias. Cependant, un discours touchant, répondant aux attentes de la grande majorité de la foule, a été acclamé. Le discours, qui a clôturé les motions, a été prononcé par Zenaba Édith, secrétaire général de l'ONG Tchad Helping, et s'est articulé autour de quatre points essentiels :