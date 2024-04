Présidentielle au Tchad : l’ancien ministre Salibou Garba décide de soutenir le candidat Succès Masra.

Salibou Garba, une figure bien connue dans la scène politique tchadienne, est un homme d'expérience qui a occupé plusieurs postes ministériels au cours des dernières années. Son adhésion au parti AND en tant que président souligne son engagement en faveur de la démocratie et du développement au Tchad.



La décision de Salibou Garba de soutenir Succès Masra ne s'est pas faite sans réflexion approfondie. Elle repose sur une analyse minutieuse des programmes politiques et des visions pour l'avenir du pays proposées par les différents candidats.



Succès Masra, quant à lui, est un jeune politicien prometteur qui a réussi à rassembler une base solide d'électeurs grâce à ses idées progressistes et son appel à un changement positif. Son programme met l'accent sur la promotion de l'éducation, le renforcement des infrastructures et la lutte contre la corruption.