Présidentielle au Tchad : le Groupe de concertation des acteurs politiques ne reconnaît pas les résultats

Par un point de presse animé ce 17 mai, le Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP) qualifie la proclamation des résultats de l’élection présidentielle d’un non évènement. Pour ce regroupement des acteurs des partis politiques, félicitent le peuple tchadien qui a massivement boycotté ces élections qui ont suivi cette mascarade.



Selon le GCAP, avec la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 6 mai, les Tchadiens ont assisté au clap de fin d’un « mensonge » organisé depuis avril 2021.



Pour le Groupe, aucune condition organisationnelle, normative et sécuritaire n’était réunie pour s’attendre à une quelconque transparence. « Les résultats qui viennent d’être proclamés proviennent uniquement des gens de la cour de Mahamat Idriss Deby Itno et non des urnes », a déclaré Max Kemkoye, porte-parole du GCAP.