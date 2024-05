Présidentielle au Tchad : le PLD sensible la population à Abéché pour voter le candidat MIDI

L'équipe de campagne était dirigée par le secrétaire provincial adjoint du parti, Atteib Abderahim Adam, et comprenait également le rapporteur Wowé Boulandi, la chargée des femmes Madina Hassan, le chargé des jeunes Fally Joël, ainsi que d'autres militants.



Atteib Abderahim Adam, secrétaire provincial adjoint du PLD du Ouaddaï, a souligné que cette campagne sur le marché permettrait de mieux transmettre le message aux hommes, aux femmes et surtout aux jeunes, et de montrer comment choisir le candidat de la coalition, Mahamat Idriss Déby Itno.



Cette présence sur les différents marchés a permis aux militants du PLD d'atteindre un grand nombre de personnes qui n'avaient pas compris l'importance de l'élection présidentielle.



Enfin, Atteib Abderahim Adam a rappelé aux militants l'importance de se rendre tôt dans les bureaux de vote pour voter en faveur du candidat idéal pour les Tchadiens, Mahamat Idriss Déby Itno, car il porte un projet porteur qui répond à toutes les préoccupations du peuple tchadien. Il a également encouragé les militants à transmettre ces messages aux autres.