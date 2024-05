Présidentielle au Tchad : le candidat Succès Masra adresse un message au patron de Twitter, Elon Musk

Dans son tweet daté du 30 avril, Masra a exprimé son espoir de voir Elon Musk apporter une contribution significative à cette période critique pour le Tchad. Il a écrit : « Cher Elon Musk : Comment pouvez-vous aider pendant que Chad se décide, pour assurer Vox Populi Vox Dei ? Prêt à parler et à aider ? ».



Ce message souligne l'importance d'une participation active des acteurs mondiaux dans les affaires politiques et économiques des pays en développement comme le Tchad. En tant qu'entrepreneur influent et innovateur technologique renommé, Elon Musk représente un symbole de progrès et de réussite dans le domaine des affaires internationales.



En adressant directement sa requête à M. Musk sur Twitter, Masra utilise les outils modernes de communication pour attirer l'attention sur les défis auxquels le peuple tchadien est confronté dans sa recherche d'un gouvernement démocratique représentatif.



Le slogan latin "Vox Populi Vox Dei" cité par Masra signifie littéralement "La voix du peuple est la voix de Dieu". Cela souligne l'importance fondamentale du choix démocratique lors de cette élection présidentielle pour garantir la souveraineté populaire et donner une voix aux populations.