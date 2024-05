Présidentielle au Tchad : le colonel Djimet Clément se range derrière Mahamat Idriss Deby

Dans ce contexte, le Colonel Djimet Clément, président du Parti Démocratique du Peuple Tchadien (PDPT), prend position en faveur du candidat Mahamat Idriss Deby Itno. Selon lui, compte tenu des défis auxquels le pays est confronté, il est crucial d'élire un leader fort et expérimenté qui saura faire face à ces problèmes avec détermination.



Le Colonel Djimet Clément met particulièrement l'accent sur la division croissante au sein du pays. Il considère que Mahamat Idriss Deby Itno a les capacités nécessaires pour rassembler tous les Tchadiens autour d'un projet commun et pour travailler à réduire les clivages qui menacent la cohésion nationale.



De plus, le président du PDPT souligne également l'importance de la sécurité dans cette élection. Le Tchad fait face à des défis sécuritaires majeurs, notamment avec la présence de groupes terroristes et la menace persistante de l'insécurité. Selon le Colonel Djimet Clement, Mahamat Idriss Deby Itno a démontré ses compétences en matière de sécurité et sa capacité à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des citoyens tchadiens.



Le Parti Démocratique du Peuple Tchadien appelle donc tous ses militants et sympathisants à sortir massivement le jour du scrutin pour voter en faveur du candidat Mahamat Idriss Deby Itno. Ils considèrent que son élection est essentielle pour garantir les intérêts suprêmes du pays et maintenir sa stabilité dans cette période critique.