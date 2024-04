Présidentielle au Tchad : les forces de défense et de sécurité voteront le 5 mai 2024

Par Décret N°0445/PT/2024 du 02 avril 2024, les électeurs sont convoqués à prendre part au scrutin pour l'élection présidentielle du 1er tour le dimanche 05 et le lundi 06 mai 2024.



● les nomades et les Tchadiens de l'étranger votent le dimanche 05 et le lundi 06 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 49 du code électoral.

● les membres des Forces de Défense et de Sécurité votent le dimanche 05 mai 2024. Ils sont consignés dans les casernes le lundi 06 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 50 du code électoral.