Présidentielle au Tchad : les projets de société des candidats présentés au débat du CEDPE

Le représentant du CEDPE, Kabir Mahamat, a souligné que cet événement était unique, car c'était la première fois qu'un débat réunissait les différents candidats à une élection présidentielle au Tchad. Il a exprimé l'espoir que ce type de débat encourage la démocratie dans le pays, comme cela se fait dans d'autres nations d'Afrique et d'Europe. Kabir Mahamat a également mentionné que le débat offre aux candidats l'opportunité de présenter leurs projets et de répondre aux questions du public.



Dr. Fournissou Bibila Marcel, représentant du Parti Réformiste, a exposé le projet de société de Yacine Abdramane Sakine, mettant l'accent sur le capital humain et la nécessité de réformer l'éducation, la santé et la justice.