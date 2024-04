Présidentielle au Tchad : une marée humaine au meeting de Succès Masra à Moundou

Cependant, il a également mis en garde contre les provocations : « Ne cédez à aucune provocation. Vous avez compris ? Le camp d’en face a compris qu’il a déjà perdu. Et donc, de plus en plus, dans la désespérance, certains vont se livrer à des actes : on a arrêté certains de nos militants, on a brûlé certains de nos bureaux ».



En outre, Succès Masra a réfuté les accusations selon lesquelles il aurait accusé son jeune frère, le président de transition, d’avoir tué leur père. Il a souligné que ces allégations sont « totalement fausses et erronées » et que certains parmi ses détracteurs n’ont pas maîtrisé les figures de style.



La campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai au Tchad est intense, et les candidats rivalisent pour gagner la confiance des électeurs. Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental, est un bastion de l’opposition où les enjeux sont élevés. Les Tchadiens devront bientôt décider de leur prochain leader, et les déclarations passionnées des candidats font partie intégrante de ce processus démocratique.