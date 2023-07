Prix des droits de l’homme de l’ONU 2023 : une militante congolaise parmi les lauréats

« Le dévouement des lauréats témoigne de la nature universelle des droits de l'homme à un moment critique », a déclaré M. Kőrösi, Président de la 77e session de l'Assemblée générale.



« Le Prix envoie un message clair aux défenseurs des droits de l'homme du monde entier : la communauté internationale est reconnaissante et soutient leurs efforts pour promouvoir tous les droits de l'homme pour tous », s’est-il félicité.



Parmi les précédents récipiendaires du Prix figurent Jimmy Carter, Nelson Mandela, le Dr Denis Mukwege, Eleanor Roosevelt, Malala Yusafzai et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).



Les lauréats du Prix 2023 proviennent de tous les continents. Ils ont été choisis par un comité spécial parmi plus de 400 candidatures reçues des États membres, du système des Nations Unies et de la société civile.



La cérémonie de remise du Prix 2023 aura lieu au Siège des Nations Unies à New York en décembre 2023, dans le cadre des activités de commémoration de la Journée des droits de l'homme.