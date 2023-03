Procès des rebelles du FACT au Tchad : plusieurs acquittés et condamnations à perpétuité

Sur les 440 accusés jugés lors du procès, 24 ont été acquittés, tandis que six autres -absents lors du procès-, dont le leader du FACT, Mahamat Mahdi Ali, ont été condamnés par contumace à la peine d'emprisonnement à vie. Les autres accusés ont été condamnés à la même peine, soit la réclusion criminelle à perpétuité.



De plus, Mahamat Mahdi Ali et 440 autres accusés ont été condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts, dont 20 milliards au profit de l'État et 1 milliard aux ayants droit de Déby Itno.



Ils sont condamnés pour actes de terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants dans l'armée, atteinte à la sécurité du territoire national et atteinte à la vie du chef de l'État.