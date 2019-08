Processus électoral en Côte d’Ivoire : Le Forum de la société civile de l’Afrique de l’Ouest plaide pour des élections apaisées et inclusives

Ils ont tour à tour condamné la rupture du dialogue politique en Côte d’Ivoire et plaider pour un consensus autour de la CEI et le projet de révision constitutionnelle annoncé. Les panélistes ont, en outre invité les organisations internationales à privilégier les actions préventives dans une telle situation, de sorte à éviter le pire, encore plus désastreux.

Cette plate-forme d’échanges qui avait pour thème : « De la reforme non consensuelle de la à la modification constitutionnelle : enjeux et menaces sur la paix, la démocratie et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire », a réuni des acteurs de la société civile, des parlementaires, des hommes politiques et de médias, etc.

Créé en 2003, le Foscao-CI est une plateforme d’organisations de la société civile partenaire de la CEDEAO, qui travaille sur les questions liées à l’intégration régionale, les migrations, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l’homme, le genre, la paix et la sécurité.