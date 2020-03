Programa de Apoio ao Crédito (PAC) financia 15 cooperativas na Lunda Norte

Quinze cooperativas agropecuárias e produtores dos 54 produtos da cesta básica na Lunda Norte vão beneficiar, este ano, de um financiamento do Programa de Apoio ao Crédito (PAC), numa iniciativa do Ministério da Economia e Planeamento e do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA). O financiamento, que visa materializar o Programa de Produção Nacional, Diversificação […]

