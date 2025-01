AFRIQUE Programme « performance 2025 » : un levier stratégique pour renforcer la position du Groupe SNPC

La Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), sous la férule de son directeur général, Maixent Raoul Ominga, s’est engagée dans une ambition en forme de feuille de route : « le programme performance 2025 ». Lancé en 2022, cette ambition vise à positionner cette entreprise publique comme un leader incontesté dans l'industrie pétrolière et gazière.

L’année 2025 marque un tournant décisif pour le Groupe SNPC, avec des défis stimulants à relever. Sous la direction de Maixent Raoul Ominga, son Directeur général, la SNPC est engagée à concrétiser les ambitions de croissance et de performance. « Nous avons, pour compléter le travail qui a été fait avant, pris le risque de mettre en place une stratégie qu’on pouvait juger et évaluer, à savoir Performance 2025. » A soutenu le directeur général cette entreprise publique, Maixent Raoul Ominga.



Le programme Performances 2025, lancé en 2022, est la traduction en acte de l'ambition du Groupe de la SNPC, avec pour finalité, se positionner comme un leader incontesté dans l'industrie pétrolière et gazière.



Des priorités clairement définies en 2025



2025, étant une année déterminante pour la SNPC, les priorités clairement définies, au travers du « Programme Performance 2025 », se résument en l’augmentation des revenus, la maîtrise des coûts, l’amélioration de la gouvernance et contribution aux efforts gouvernementaux. Tout ceci démontre une approche intégrée et responsable. En valorisant les ressources tout en optimisant les processus, le Groupe SNPC montre sa volonté d'accroître son efficacité opérationnelle, tout en s'engageant dans la durabilité et la responsabilité sociétale.



Cette stratégie ne se limite pas à l'entreprise, mais s'inscrit également dans une dynamique de croissance pour la République du Congo, soulignant le rôle structurant que la SNPC entend jouer dans le développement économique et environnemental de la région Afrique.



Conformément aux conclusions du comité d’investissement de la SNPC, les efforts à déployer en 2025, portent sur l’ensemble des filiales du groupe, ainsi que sur les activités liées aux permis pétroliers Kouakouala, Nanga I et Mayombe II.



Parmi les projets majeurs retenus à réaliser figurent le pipeline reliant Pointe-Noire à Brazzaville et l’initiation de l’afforestation Eco-zamba, consistant à planter 50 milles hectares de forêts en 10 ans.



Les enjeux actuels



La SNPC n’est pas épargné des questions liées à la transition énergétique. Maixent Raoul OMINGA se réfère à l’expérience de l’Azerbaïdjan en la matière : « On a visité un projet à Bakou, sur 500 hectares des panneaux solaires, c’est impressionnant. C’est quelque chose de moderne. Les panneaux sont entretenus de manière, presque automatique. » A précisé Maixent Raoul OMINGA tout en affirmant que sa structure travaille déjà sur les énergies renouvelables : « D’ailleurs le chef de l’Etat a attiré notre attention pour que nous puissions réellement travailler dans ce sens. »



Selon Maixent Raoul Ominga, la SNPC est presqu’en avance en réalité pour parler des énergies renouvelables. « Nous avons, à notre avantage découvert des nouveaux termes sur l’hydrogène, l’hélium, l’uranium. » Renchéri-t-il avant de dresser les perspectives de ces nouvelles richesses pour le Congo : « Je pense que ce sont des énergies d’avenir, qui peuvent à côté des énergies fossiles, bonifier le secteur des hydrocarbures dans le pays. Tout ça devrait nous permettre de faire le reste, tel qu’assister l’Etat, assister la population, pour le bien être de tout le monde. »



En somme, le programme Performance 2025, se révèle être un levier stratégique pour renforcer la position du Groupe SNPC comme acteur structurant de l'industrie pétrolière et gazière dans la sous-région et aussi de jouer un rôle actif dans l’essor de la République du Congo. Ainsi, 2025 est une année déterminante qui promet de dessiner un avenir radieux pour le Groupe SNPC et le secteur dans son ensemble.





