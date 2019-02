Projecto Integrado Da Baía Do Namibe tem USD 600 Milhões

Seiscentos milhões de dólares foram concedidos pela Agência Japonesa de Credito à exportação e bancos privados para a construção do novo terminal de contentores do Porto Comercial do Namibe e reabilitação do Porto Mineiro do Saco-mar nesta província. O projecto apresentado hoje, às entidades governamentais, empresários e à sociedade civil, vai gerar mil e 500 […]

