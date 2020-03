Dans le cadre du projet « MédiaSahel », l’Agence française de développement médias (CFI) lance un appel à candidature à destination des porteurs de projets éditoriaux « jeunes » et « multimédias ».

Quinze d’entre eux (cinq par pays couvert par le projet, soit le Niger, le Mali et le Burkina Faso) seront sélectionnés pour participer à une formation sur le développement d’un format fait par les jeunes et pour les jeunes, adapté aux différents contextes.

Organisée sous la forme de séminaire et d’ateliers pratiques, cette session débouchera sur l’élaboration d’une note conceptuelle par les différents média. Ce document servira de base pour la sélection dans un deuxième temps des 3 média (un par pays) qui seront finalement impliqués dans le projet et seront accompagnés dans le développement de ce format.

Qui sont les personnes et quels sont les projets éligibles ?

Cet appel à candidature est destiné à tous les média/webmédia/porteurs de projet ayant ou souhaitant développer un projet éditorial innovant et interactif à destination de la jeunesse (notamment marginalisée) et fait avec les jeunes. Les candidats doivent être installés au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Les média qui encouragent la participation des femmes à travers leur projet sont vivement encouragés.

Prérequis

Prise en compte des enjeux de la participation de la jeunesse dans sa ligne éditoriale ;

Présence sur les réseaux sociaux (comptes Twitter et/ou Facebook créés et actifs) ;

Disponibilité d’un ordinateur portable et d’un smartphone ;

Disponibilité pour la période indiquée.

Comment déposer sa candidature ?

Pour candidater, rendez-vous sur https://www.ac.cfi.fr/fr/102-mediasahel-2.html et fournissez les éléments suivants :

Votre dossier de candidature complet (formulaire à remplir sur le site internet de CFI et une vidéo de présentation à joindre). Il vous sera demandé de présenter votre projet éditorial (existant ou à réaliser). Si vous avez une idée d’un projet éditorial qui n’est pas encore réalisé, vous devez décrire le concept que vous imaginez et comment vous souhaitez le réaliser.

Le CV (2 pages maximum) du/de la principale responsable du média + les CV (2 pages maximum) de l’équipe (2 personnes) qui sera chargée de produire le format « jeune ».

Date limite candidature

La date-limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 31 mars 2020 à 23h59 (GMT).

Délais et sélection :

Seuls les candidats retenus seront contactés pour un entretien par téléphone ou WhatsApp. Les personnes sélectionnées seront informées avant le vendredi 25 avril 2020. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’équipe projet à l’adresse mediasahel@cfi.fr

Perspectives

Des formations et un accompagnement (coaching in situ et à distance, appui à la production) seront proposés à 3 des 15 médias sélectionnés, en lien avec leur motivation et la pertinence de leur projet.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/projet--medi...