Promouvoir l’émancipation des femmes africaines : Nestlé nomme la première femme directrice d'usine en Afrique Centrale et de l’Ouest

Un grand nombre d'écoles ont fermés dans toute l'Afrique à la suite de la pandémie Covid-19. Plusieurs organisations internationales, comme la Banque Mondiale (https://bit.ly/3hChnml) et l'UNESCO (https://bit.ly/3kqCVUD), soulignent que cette fermeture sera très dure pour les jeunes filles et que même si un grand nombre retournera à l'école après la réouverture, d’autres ni retournerons jamais.

Selon la Banque mondiale, l'éducation des filles a un effet positif sur les communautés, car les femmes mieux instruites ont tendance à être en meilleure santé, à avoir des salaires plus élevés, à avoir moins d'enfants, à se marier plus tard et à permettre à leurs enfants de bénéficier de meilleurs soins de santé et d'une meilleure éducation. Elles ont également un meilleur accès aux opportunités économiques pour elles-mêmes et leurs familles. Bien que d'énormes progrès aient été réalisés au cours des dix dernières années, pour rendre l'éducation plus accessible aux filles, il reste encore beaucoup à faire pour les aider à fréquenter l'école et à ne pas abandonner. C'est pour cette raison que les femmes qui réussissent sont fondamentales pour donner l'exemple.

Joëlle Abega-Oyouomi, de Nestlé Côte d'Ivoire, est l’une d’entre elles. Elle est la toute première femme directrice d'usine Nestlé en Afrique Centrale et de l’Ouest.

Tracer la voie du changement

Il y a près de 20 ans, lorsque Joëlle rejoignait Nestlé en tant qu’associé de recherche, elle avait de grandes ambitions professionnelles, mais la gestion d'une des plus grandes usines de production de bouillons en Afrique ne faisait pas partie de ces plans à l’époque .

« J'étais jeune, pleine d'expectatives et avec une grande envie d'apprendre. J'avais une vision restreinte de ce que je pourrais faire dans ma carrière, mais Nestlé m'a préparée à beaucoup plus que ce que j'attendais », a déclaré Joëlle.

En ce début d’année 2020, elle est devenue la première femme africaine à diriger une usine Nestlé en Afrique Centrale et de l’Ouest, bousculant ainsi l’idée traditionnel d’un secteur d’activité dominé par les hommes. Joëlle dirige l'usine de Yopougon en Côte d'Ivoire, la troisième plus grande usine de Nestlé dans la Région. Ici, les bouillons et les assaisonnements MAGGI sont produits pour approvisionner l'Afrique Centrale et de l’Ouest – le plus grand marché de bouillons Nestlé dans le monde, avec plus de 120 millions de bouillons MAGGI vendus tous les jours.

Gravir les échelons

Ingénieure en technologie alimentaire, Joëlle a rejoint Nestlé en 2001, travaillant au développement de produits au Centre de Recherche et Développement (R&D) d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a ensuite acquis une expérience internationale en recherche et développement au centre de R&D de Shanghai, en Chine, et au centre de recherche de Nestlé à Lausanne, en Suisse, entre 2003 et 2009.

Elle revient en Côte d'Ivoire, en 2009, en tant que Responsable du développement de produits, puis est affectée au Ghana en 2015 en tant que responsable des services régionaux de fabrication pour la Région Afrique Centrale et de l’Ouest. Un an plus tard, Joëlle est nommée responsable du Centre R&D à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avant d'occuper son poste actuel, elle a contribué à transformer l'activité laitière du Centre en solutions de céréales sains, à développer l’activité de confiserie grâce à l'application de la science aux plantes de cacao, et à renouveler l'engagement du Centre en faveur d’une nutrition à un prix abordable aux consommateurs africains.

« Sur les 19 années que j'ai passées chez Nestlé, 17 ont été consacrées à l'innovation en matière de R&D », a déclaré Joëlle. « Je suis heureuse de pouvoir sortir de ma zone de confort grâce à cette nouvelle opportunité dans le management, qui m'aidera à me développer et à relever de nouveaux défis, tout en contribuant à soutenir la croissance de notre entreprise dans la région. C'est aussi une excellente occasion pour moi d'utiliser des nouvelles compétences qui viendront compléter celles que j'ai déjà acquises dans le passé. En faisant ce que j'aime, j'espère aussi inspirer d'autres jeunes femmes africaines à se rendre compte que tous leurs rêves peuvent devenir réalité.

Inspirer les jeunes filles africaines à voir grand

Pour une jeune femme comme Abigail, ingénieure stagiaire au Centre de formation technique de Nestlé au Nigeria, la nomination de Joëlle est très encourageante.

"C'est passionnant de voir de plus en plus de femmes dans des postes de direction, en particulier dans des domaines comme l'ingénierie, où elles n'avaient traditionnellement aucune perspective de progression, où les femmes ne se voient traditionnellement pas gravir les échelons a expliqué Abigail. "Je me sens très motivé et déterminé à travailler dur, sachant que je pourrais profiter de toutes les opportunités, sans préjugés de genre".

Mauricio Alarcón, PDG de Nestlé Central and West Africa Ltd a déclaré : "Nous voyons dans la diversité la clé de notre croissance. L'autonomisation des femmes et le renforcement de l'équilibre de genre dans nos entreprises nous permettent de mieux servir nos consommateurs.

Nous nous consacrons pleinement à l'autonomisation d'un plus grand nombre de femmes dans les secteurs techniques et de gestion, afin d’avoir beaucoup plus de "Joëlles" à l'avenir. C'est la chose la plus intelligente et juste à faire - pour notre entreprise et pour la société", a-t-il ajouté.

