Prosper Africa: Intervenants et calendrier confirmés

Tony Elumelu, philanthrope et entrepreneur nigérian, président du groupe United Bank for Africa et fondateur de la plus grande initiative philanthropique africaine consacrée au soutien des entrepreneurs et de l’entrepreneuriat, a été confirmé comme le principal intervenant de la conférence Prosper Africa, qui se tiendra le 6 février 2020 à Tunis, en Tunisie. La conférence […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...