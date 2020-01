Prosper Africa: Ouverture D’inscription

L’inscription à la conférence de l’ambassade des États-Unis et de la` chambre de commerce américaine en Tunisie pour la promotion de Prosper Africa est maintenant ouverte sur ce lien : http://bit.ly/364FNiy. Cette initiative du gouvernement américain visant à accroître le commerce et l’investissement entre les États-Unis et l’Afrique, offrira une liaison plus étroite entre les secteurs privés américain et africains pour élargir les marchés des biens et des services, tout en faisant progresser la prospérité et la sécurité mutuelles. Ceci alimentera la croissance économique et la création d’emplois et témoignera de la valeur ajoutée des marchés transparents et de l’entreprise privée pour stimuler la croissance.

D’éminents intervenants du secteur privé prendront la parole à cette conférence panafricaine en Tunisie, qui comprendra d’ailleurs des présentations sur les ressources du gouvernement américain disponibles pour faciliter le commerce et l’investissement entre les entreprises américaines et africaines.

Les sessions de discussion de la conférence Prosper Africa comprennent : « Les instruments du gouvernement américain pour soutenir le commerce et l’investissement » et « Pourquoi l’Afrique ? Le paysage panafricain du commerce et de l’investissement ». Les participants seront également en mesure d’assister à des présentations et des discussions plus courtes relatives à leurs sujets d’intérêts, touchants des secteurs clés tels que l’énergie, la santé, l’industrie de pointe, etc., ainsi que d’autres sessions d’importance, dont une sur la Tunisie comme porte d’entrée pour l’Afrique.

Veuillez vous inscrire dès maintenant sur le lien http://bit.ly/364FNiy pour participer à la conférence Prosper Africa à Tunis.