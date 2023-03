Protection de l’environnement : la France soutient l’initiative sur la décennie mondiale d’afforestation lancée par le Congo

L’avion transportant le président français a atterri à l’aéroport international Maya-Maya, peu avant 17 heures, heure de Brazzaville. Quand il foule ainsi pour la première fois, le sol congolais, Emmanuel Macron est accueilli au bas de la passerelle par son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso. La joie est lisible sur le visage des chefs d’Etat qui se donnent de chauds accolades échangent les amabilités, avant d’entamer la marche qui s’arrête un moment parce que les filles d’honneur offraient un bouquet de fleur marquant l’accueil de l’hôte, surtout qu’il arrive pour la première fois à Brazzaville.



Main dans la main, les deux présidents marchent en échangeant, sourire aux lèvres quelques mots et se sont immobilisés à la tribune d’honneur pour suivre l’exécution des hymnes nationaux. Ils ont au préalable salué le comité de d’accueil composé de responsables civils et militaires triés par le protocole. Les troupes d’apparats et d’honneur de la garde républicaine rangées sont passée en revue par les deux chefs d’Etat, avant les salutations des corps constitués nationaux (les ministres, le cabinet du chef d’Etat et des responsables militaires).



Il n’y a pas le traditionnel échange dans le salon d’honneur de l’aéroport : les deux chefs d’Etat sont directement montés, à partir du tarmac, dans la voiture de commandement du président congolais et le cortège prend la direction du palais du peuple pour le tête à tête qui a duré près d’une heure, dans la salle des ambassadeurs.



A la fin de ce temps fort de la visite du président Macron, le chef de l’Etat congolais a présenté à son hôte, un vestige de l’histoire : le micro dans lequel le général De Gaulle lança en juin 1944 l’appel de Brazzaville qui donnai naissance au manifeste de Brazzaville pour la libération de la France. Un moment mémoriel, selon les termes du président Macron.



Les deux chefs d’Etat ont, par la suite, fait devant la presse, le point sur leurs entretiens, avant de suivre le communiqué conjoint lu dans la salle des banquets du palais du peuple par le ministre congolais des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, M. Jean Claude GAKOSSO.



Ce communiqué conjoint révèle, entre autres, que les deux chefs d’Etat ont procédé à un large échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales et que le président français a félicité l’initiative sur la décennie mondiale de l’afforestation lancée par Denis Sassou-N’Guesso lors de la COP27 en Egypte.