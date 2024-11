Protocole de Maputo : le Tchad engagé vers la formalisation d’un comité interministériel

Sous le haut patronage du ministère de la Justice et des Droits Humains du Tchad, l’atelier de sensibilisation pour la ratification du protocole de Maputo et la formalisation du comité interministériel s’est clôturé le jeudi 7 novembre 2024, sous le thème « Consultation nationale vers la ratification du protocole de Maputo et formalisation du comité interministériel ».



Dans son discours de clôture, le représentant du secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits Humains, Valéry Mbaindigra, a rappelé que le Tchad dispose d’un nombre important d’instruments juridiques pour protéger les droits de l’homme en générale et les droits de la femme en particulier.



Au nom du secrétaire général, il a assuré que toutes les recommandations et suggestions formulées au cours de cet atelier seront prises en compte afin que le processus enclenché mène à la ratification du protocole de Maputo. « Nous félicitons chacun de vous pour le temps accordé et vos contributions, qui ont enrichi cet atelier », a-t-il conclu.



Les participants ont formulé diverses recommandations au gouvernement, notamment l’engagement dans le processus de ratification du protocole de Maputo, la formalisation du comité interministériel pour accompagner ce processus, la révision de certaines dispositions du Code pénal tchadien de 2017 et de la loi 006/PR/2022, sur la promotion de la santé de la reproduction, en particulier concernant le consentement médical et la violence basée sur le genre.



Ils ont également suggéré de renforcer la formation des gynécologues, obstétriciens, sages-femmes et pédiatres, pour mettre en œuvre les orientations du protocole de Maputo, et de désigner un procureur dans chaque juridiction et justice de paix chargé des questions de santé reproductive.



Les partenaires techniques et financiers ont également été encouragés à continuer de soutenir le processus de ratification du protocole de Maputo, un outil indispensable pour réduire la mortalité néonatale et infantile.