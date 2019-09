ACTUALITES Publication d’un ouvrage exclusif sur l’ODD 17, qui favorise le partenariat pour la transformation de l’Afrique et du monde

L’ouvrage exclusif intitulé « Goal 17 - Le partenariat : une démarche privilégiée de l’UNFPA dans la transformation de l’Afrique et du monde », sera publié le 26 septembre à New York à l’occasion de la 74ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Cette publication, répond au désir d’atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les dirigeants du monde, lors du Sommet historique des Nations Unies en 2015, notamment l’ODD 17 : « Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement et le revitaliser ». La publication est préfacée conjointement par S.E M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger et par Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies. Ils ont mis en évidence les efforts de l’UNFPA et ses nombreux partenaires pour mettre en œuvre l'ODD 17 en Afrique de l'Ouest et du Centre. « Dans une région soumise à d’importantes pressions politiques, environnementales et autres, nous ne pouvons que tirer les enseignements et les espoirs des informations contenues dans cet ouvrage. C’est dans l’esprit d’un engagement commun en faveur du bien-être des populations de la région que nous recommandons ce livre à un large public, en Afrique et en dehors du continent », ont commenté le président Mahamadou Issoufou et Mme Amina J. Mohammed. Depuis 2015, le bureau régional de l’Afrique de l’ouest et du centre de l’UNFPA a multiplié des partenariats stratégiques à tous les niveaux, des leaders religieux et traditionnels aux agences des Nations Unies, en passant par les chefs d’Etat, les Premières dames, les institutions de recherche, la société civile et le secteur privé Africain et International. L’objectif de développement durable numéro 17 auquel l’ouvrage est consacré, vise à démontrer à quel point le partenariat est primordial pour apporter une réponse globale aux problématiques de développement. Ce livre, est à considérer, comme une véritable mémoire collective, qui vise à partager avec un large public l'expérience du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en matière de partenariat, et en particulier pour la capture du dividende démographique. Selon Mabingué Ngom, Directeur Régional de l’UNFPA pour Afrique de l’Ouest et du Centre, qui a supervisé les travaux de rédaction, « la publication est le fruit d'une réflexion collective qui a mobilisé plus de 50 collaborateurs dans une vingtaine de pays ». « Le concept de partenariat y est présenté dans le premier chapitre, en mettant en valeur les projets phares de l’UNFPA, suivi par un exposé sur les facteurs clés de réussite qui permettent, à l’heure où l’organisme fête ses 50 ans, de faire un bilan sur le chemin parcouru et sur les progrès restant à faire ». Dans la postface qu’elle a signée, le Dr. Natalia Kanem, Directrice Exécutive de l’UNFPA, a indiqué que la publication avait été finalisée dans le contexte des «25 heures de Dakar », au Sénégal, durant lesquelles des jeunes de toute l’Afrique s'étaient réunis pour transmettre leur message aux dirigeants du monde en perspective du Sommet de Nairobi sur la CIPD25, prévue à Nairobi du 12 au 14 novembre 2019. Pour le Dr Natalia Kanem « cette jeunesse a exprimé sa vision de l’Afrique de demain, celle de 2063…. L’Afrique que ces jeunes veulent, cette Afrique nouvelle qui est à notre portée …ne serait qu’un rêve inachevé si nous ne nous inscrivons pas dans les partenariats ». Cette publication pourrait s’avérer utile à divers acteurs, qu’ils soient soucieux d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action de la Conférence Internationale pour la Population et le Développement (CIPD) ou d’avancer vers l’atteinte des ODD en Afrique et ailleurs dans le monde. L’ouvrage est disponible sur les sites de : UNFPA WCARO (https://bit.ly/2lcGiG4) et L’Harmattan Sénégal.(https://bit.ly/2lIP8vl) Distribué par APO Group pour UNFPA WCARO. Contact de Presse :

Basé à Dakar, Sénégal, le Bureau régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (BRAOC) (https://WCARO.UNFPA.org/en) couvre 23 pays – 14 francophones (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo); 5 anglophones (Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria et Sierra Leone); 3 lusophones (Cap Vert, Guinée-Bissau et Sao Tome & Principe) ; et un hispanophone (Guinée Equatoriale). Le bureau régional joue un rôle clé dans le plaidoyer pour la réalisation du mandat et des valeurs de l'UNFPA. Il accompagne les gouvernements à mettre en œuvre le programme de la CIPD au-delà de 2014 de même que l'agenda 2030 pour le développement durable. En poursuivant le dialogue et la collaboration avec un grand nombre de parties prenantes, le BRAOC a consolidé sa position de catalyseur en promouvant le partenariat transformatif et en nouant des alliances avec des organisations régionales, internationales, des commissions économiques, la société civile, les organisations confessionnelles et le secteur privé. Nombreux sont les défis à relever dans la région – les croyances et les attitudes sont profondément enracinées et les systèmes éducatif et sanitaire n’ont pas la capacité de fournir les services requis. Mais en se concentrant sur la réalisation du dividende démographique avec de solides partenariats, des ressources adéquates, une bonne communication, un plaidoyer et un dialogue politique de haut niveau accompagnés d’un engagement envers des objectifs communs, ces défis ne sont pas insurmontables.

